Inflação homóloga sobe 0,4% em dezembro - INE

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,4% em dezembro, superior em 0,1 pontos percentuais à registada em novembro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgada.

economia

Lusa

economia/inflacao-homologa-sobe-0-4-em-dezembro-ine_5e0de44a7d80d11be4b59058