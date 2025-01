O número também está acima da subida de preços registada em 2023 que ficou em 4,62%.

Em dezembro, a inflação no Brasil subiu 0,52%, acima dos 0,39% registados em novembro, devido ao aumento dos alimentos (1,18%) e dos produtos listados na categoria vestuário (1,14%).

Os preços dos alimentos influenciaram a inflação brasileira ao longo de 2024, acumulando um total de 7,69% nos doze meses e contribuindo com 1,63 ponto percentual para o resultado anual.

"O índice foi impulsionado pela alta dos produtos alimentícios, que sofreram com as condições climáticas adversas em diversas épocas do ano e em diferentes regiões do país", explicou o Fernando Gonçalves analista do IBGE na apresentação dos resultados.

Além disso, as subidas acumuladas nos preços nos grupos saúde e cuidados pessoais (6,09%) e transportes (3,30%) também tiveram impactos significativos (de 0,81 ponto percentual e 0,69 ponto percentual, respetivamente) sobre a inflação brasileira em 2024.

Gonçalves mencionou que assim como em 2023, a gasolina, listada no grupo de transportes, foi responsável pela maior contribuição no indicador em 2024, e exerceu o maior impacto individual sobre os índices de preços (0,48 pontos percentuais).

Juntos, itens classificados nos grupos alimentação, saúde e transportes representaram cerca de 65% da inflação registada no país sul-americano no ano passado.

O único mês em que a inflação caiu foi agosto, quando os preços no Brasil registaram uma queda de 0,02%.

Devido à tendência de subida da inflação, o Banco Central brasileiro elevou a taxa de juros para 12,25% ao ano, uma das mais altas do mundo, em uma decisão que rendeu muitas críticas de diversos setores, incluindo o Governo.

CYR // ANP

Lusa/Fim