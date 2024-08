O Índice de Preços no Consumidor registou um acréscimo de 18,97 pontos percentuais em relação aos preços observados em igual período do ano anterior (julho de 2023).

A classe "Alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível com uma subida de 1,12 pontos percentuais durante o mês de julho, seguindo-se as classes: "Saúde" e "Bens e serviços diversos" (0,09 pontos percentuais) e "Vestuário e calçado" e "Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção" (0,07 pontos percentuais cada)

É preciso recuar a maio de 2017 para encontrar um nível de inflação superior ao de julho (32,58%), sendo que a taxa de inflação média entre 2001 e 2024 foi de 32,25%.

Em Luanda, a variação homóloga situou-se em 42,19%, um acréscimo de 29,21 pontos percentuais face a igual período do ano anterior, registando-se uma desaceleração mensal de 0,63 pontos percentuais.

O Índice de Preços no Consumidor Nacional registou uma variação mensal de 1,68% entre junho e julho de 2024, o que representa uma desaceleração de 0,39 pontos percentuais.

A classe "Saúde" teve o maior aumento de preços mensal em julho, com uma variação de 2,31%, destacando-se também os aumentos dos preços verificados nas classes "Educação" com 2,08%, "Hotéis, cafés e restaurantes" com 1,94% e "Alimentação e bebidas não alcoólicas" com 1,86%.

