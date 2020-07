"Principalmente devido à queda dos preços do petróleo de Angola este ano, quase 70% até final de maio, e à liberalização cambial, o kwanza perdeu cerca de 20% do seu valor desde o princípio do ano; passou ligeiramente a barreira dos 600 kwanzas por dólar em junho, mas recuperou devido à subida dos preços do petróleo nas últimas semanas, mas ainda assim a moeda local continua vulnerável a mudanças no sentimento global e deve depreciar-se por mais de 50% em 2020, quando comparado com o ano passado", escreve o analista Gerrit van Rooyen.

Numa nota sobre a inflação em Angola, que atingiu em junho o valor mais elevado desde janeiro de 2018, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Oxford Economics antecipa que "a depreciação vai continuar a colocar uma pressão ascendente nos preços dos consumidores, devido à forte dependência dos bens importados".