"A principal taxa de inflação subiu ainda mais pelo quarto mês consecutivo, chegando ao nível mais elevado desde julho de 2017, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE)", lê-se num comentário desta filial africana da Oxford Economics.

No comentário à evolução dos preços, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas estimam que a subida dos preços, durante a totalidade deste ano, deverá ficar nos 23,7%, acima dos 22,2% registados no ano passado.

Por outro lado, acrescentam, o encarecimento dos bens e serviços deverá ter impacto na evolução do kwanza, a moeda nacional de Angola: "Antevemos que a taxa de câmbio média para o kwanza vá depreciar-se até final do ano para os 666 kwanzas por dólar, num contexto de alguma recuperação dos preços do petróleo".

Isto, argumentam, "vai colocar alguma pressão sobre os preços para os consumidores, devido à forte dependência de Angola de bens importados".

O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem recomendado às autoridades para apertarem a política monetária num contexto de recuperação gradual da economia, o que inclui aumentar as taxas de juro em termos reais.

"Com isto em mente, e devido às preocupações com o aumento da inflação, o banco central aumentou a taxa de juro base em 450 pontos base, para 20%, na sua reunião de junho", lembram os analistas.

De acordo com o INE, os preços registaram uma subida de 25,7% em julho face ao mesmo mês do ano passado, o que representa uma aceleração face à subida de junho (25,3%), também em comparação com junho de 2020.

MBA // LFS

Lusa/Fim