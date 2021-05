Segundo o INE, o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no primeiro trimestre de 2021, passando de -2,4 pontos percentuais no quarto trimestre para -3,4 pontos percentuais, em consequência sobretudo da redução mais acentuada do consumo privado, com variações homólogas de -4,6% e -6,9%, no quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, respetivamente.

Pelo contrário, o investimento registou um crescimento superior (3,5%) ao do trimestre precedente (0,8%), acrescenta.

