A Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) salientou que os maiores decréscimos foram registados nas comunicações (-10,11%) e na recreação e cultura (-9,94%).

O IPC geral de junho desceu 0,08%, em termos anuais, devido à descida dos preços de excursões, telecomunicações, vestuário feminino, carne de porco e rendas de casa, acrescentou.

Mas o crescimento dos preços de refeições adquiridas fora de casa, gasolina, bilhetes de avião, fruta e a subida dos salários dos empregados domésticos compensaram parte da diminuição do IPC em junho, referiu.

No primeiro semestre do ano, o IPC geral médio, que reflete o impacto da evolução dos preços na generalidade dos agregados familiares de Macau, caiu 0,72% em relação a igual período do ano anterior, de acordo com a mesma nota da DSEC.

