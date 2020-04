Guiné-Bissau conseguiu alívio da dívida pelo FMI de 4,5 milhões de euros

A Guiné-Bissau conseguiu um alívio da dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) de cerca de 4,5 milhões de euros, disse hoje à Lusa o ministro das Finanças do Governo que está no poder no país.

