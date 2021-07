A Volkswagen anunciou hoje que alcançou um lucro operacional recorde de 11.358 milhões de euros no primeiro semestre (prejuízo de 1.490 milhões de euros no mesmo período de 2020), com um retorno sobre as vendas de 8,8%.

O resultado operacional ultrapassou o nível recorde anterior de 10.000 milhões de euros antes da crise devido à pandemia.

O volume de negócios aumentou 34,9%, para 129.669 milhões de euros, e as entregas a clientes aumentaram 27,9%, para 4,97 milhões de unidades, no primeiro semestre do ano.

O grupo disse que conteve com sucesso o impacto da pandemia covid-19 e a escassez global de semicondutores.

O CEO do grupo Volkswagen, Herbert Diess, afirmou, ao apresentar os números: "Mantemos nosso ritmo elevado, tanto operacional quanto estratégico."

"O resultado recorde no primeiro semestre do ano é uma prova clara da força das nossas marcas e da atratividade dos seus produtos", considerou Diess.

O segmento de alta tecnologia, especialmente Audi e Porsche, e os serviços financeiros tiveram um desempenho "especialmente bom", com retornos de dois dígitos, observou.

Da mesma forma, Diess destacou que a ofensiva dos carros elétricos do grupo aumenta o crescimento.

As entregas de veículos elétricos mais do que duplicaram, com 171.000 unidades (+ 165%).

No primeiro semestre do ano, o grupo Volkswagen lançou os modelos elétricos Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 (que não se vende na Europa), Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT2 e Porsche Taycan Cross Turismo.

A posição de liquidez subiu 87,8%, com 35.048 milhões de euros no final de junho.

A empresa melhorou suas projeções de rentabilidade operacional sobre as vendas em meio ponto, ficando entre 6% e 7,5% em 2021.

SO // SB

Lusa/Fim