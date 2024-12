Sem revelar o valor do negócio, o grupo refere em comunicado que a transação "representa um investimento estratégico" que reforça o seu compromisso em promover um estilo de vida de luxo orientado para o bem-estar.

Situado na Quinta do Lago, no distrito de Faro, o Conrad Algarve tem 154 'suites', 80 apartamentos, duas vilas e seis restaurantes e bares, incluindo um restaurante com estrela Michelin.

"[...] Esta aquisição representa um passo transformador para nós. Trazer uma propriedade deste calibre para o mercado e para o portfólio da Quinta do Lago alinha-se perfeitamente com a nossa dedicação", refere o diretor-geral do grupo citado na nota.

De acordo com Sean Moriarty, a unidade hoteleira "eleva ainda mais a reputação" da Quinta do Lago como um destino global para quem procura exclusividade.

"Este marco reflete a nossa visão de moldar e liderar a indústria hoteleira, combinando elegância intemporal com inovação. [...] Ao incorporar este hotel excecional, reafirmamos o nosso compromisso em estabelecer novos padrões de luxo e abrir caminho para o futuro da hospitalidade de alto nível no Algarve e não só", lê-se na nota.

Fundado pelo empresário André Jordan, há 50 anos, o empreendimento de turismo residencial e de golfe está integrado numa área de 645 hectares do Parque Natural da Ria formosa, na freguesia de Almancil, no concelho de Loulé.

