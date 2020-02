Grupo francês Carrefour compra 30 lojas da Makro no Brasil O Carrefour vai comprar 30 das lojas da cadeia holandesa Makro no Brasil, anunciou hoje o grupo francês. economia Lusa economia/grupo-frances-carrefour-compra-30-lojas-da_5e4972fbc935e51293a09dac





O negócio foi acordado em 1.953 milhões de reais (cerca de 419 milhões de euros, ao câmbio atual), sendo que as as lojas compradas faturaram, em 2019, 2.800 milhões de reais (cerca de 601 milhões de euros).

Das lojas, sete estão no estado do Rio de Janeiro, em que o grupo de hipermercados Carrefour quer centrar os seus planos de expansão no Brasil. O grupo já está presente em todas as regiões do país, com um total de 190 lojas.

O grupo de distribuição grossista Makro, pela sua parte, esclareceu que a venda não significa que quer sair do país, onde opera desde 1972.

A Makro explicou que o negócio é parte de uma estratégia de negócios que visa concentrar a maioria das suas operações no estado do São Paulo, o mais rico e mais populoso do Brasil e em que tem 24 das 38 lojas que manterá no país.

Segundo o Carrefour, uma vez que o negócio seja aprovado pelos reguladores, a mudança de marca das 30 lojas implicadas na operação demorará cerca de um ano.

