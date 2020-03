Grupo espanhol dono da TVI está a "avaliar um novo cenário" O grupo espanhol Prisa, dono da Media Capital, disse hoje à Lusa que está a "avaliar um novo cenário", depois de a portuguesa Cofina ter anunciado que desistiu de comprar a TVI após falhar a operação de aumento de capital. economia Lusa economia/grupo-espanhol-dono-da-tvi-esta-a-avaliar-um-_5e68c5d09d64b9194ad06e46





"Estamos a avaliar um novo cenário e quando houver novos desenvolvimentos, comunicá-lo-emos. Entretanto, não temos mais comentários a fazer sobre esta matéria", disse à agência Lusa fonte oficial do maior conglomerado espanhol de empresas de comunicação social.

A Cofina desistiu de comprar a Media Capital após falhar a operação de aumento de capital, comunicou na madrugada de hoje a dona do Correio da Manhã, Record e revista Sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa.

A operação de oferta pública que permitiria o aumento de capital da Cofina no montante de 85 milhões de euros para financiamento da compra da TVI terminava hoje.

Contudo, face à "deterioração das condições de mercado" e "não tendo sido verificada a condição de subscrição integral do aumento de capital, a oferta ficou sem efeito", pode ler-se no comunicado da Cofina.

No anúncio preliminar de lançamento da oferta pública de aquisição (OPA), a Cofina fazia depender o sucesso da operação de um conjunto de condições prévias, entre as quais a não oposição por parte da AdC, a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a aprovação, pela assembleia-geral da espanhola Prisa, da transação, bem como a aprovação e execução de um ou mais aumentos de capital social da dona do Correio da Manhã para financiar a compra da Media Capital.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, nas quais se inclui a Comercial.

O Grupo Prisa é a maior empresa de comunicação social espanhola e está presente em 22 países da Europa e da América, sendo dona, entre outros, de jornais como o El País ou o Cinco Días.

FPB (JMC) // JNM

Luisa/Fim