Em princípio, as paragens de hoje prolongar-se-ão do início ao fim do serviço, ou seja, desde das 03:00 da manhã (02:00 em Portugal) até à mesma hora de sábado.

No entanto, no caso de Berlim, a greve durará apenas algumas horas, até às 10:00 (09:00 em Portugal), enquanto algumas empresas de transportes de outras cidades não fazem greve por terem acordos salariais internos.

Entretanto, na Baviera, os transportes públicos locais funcionam normalmente, uma vez que o acordo coletivo de trabalho ainda está em vigor no Estado.

A greve convocada pelo ver.di visa "exercer mais pressão sobre os empregadores", depois de a negociação colectiva para cerca de 90.000 trabalhadores dos transportes públicos em mais de 130 empresas municipais não ter produzido resultados, explicou a vice-presidente do sindicato, Christine Behle, num comunicado.

"Temos uma escassez dramática de mão-de-obra nos transportes públicos e uma pressão incrível sobre os trabalhadores. Todos os dias são cancelados autocarros e comboios em todas as zonas tarifárias porque não há pessoal suficiente. É urgente fazer alguma coisa para aliviar a pressão sobre os trabalhadores", afirmou.

O Ver.di iniciou a ronda de negociações coletivas no início de dezembro e apresentou reivindicações em cada um dos Estados.

Os diferentes acordos coletivos diferem entre si em muitos aspetos, mas entre as principais reivindicações partilhadas por todos estão a redução do número de horas de trabalho por semana, mais férias, dias de folga adicionais para os trabalhadores por turnos e noturnos, a limitação dos turnos divididos e a redução do tempo não remunerado no serviço de condução.

