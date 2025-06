Em duelos da segunda jornada, o Inter, vice-campeão europeu, deu a volta ao marcador perante o Urawa Reds (2-1) e passou a liderar o Grupo E, em conjunto com o River Plate, num dia em que o Mamelodi esteve perto de ser goleado pelo Borussia Dortmund, mas acabou por dificultar a vida aos germânicos (4-3), no Grupo F.

Em Seattle, os japoneses tomaram a liderança do marcador, aos 11 minutos, e mantiveram-na durante largo período, mas os italianos acabaram por dar a volta, primeiro com o argentino Lautaro Martínez a igualar, aos 78, e depois com Carboni a consumar a vitória, aos 90+2.

Com este resultado, e já depois do desaire com River Plate (3-1) na primeira jornada, os Urawa Reds ficaram sem hipóteses de seguir para os oitavos de final.

O Inter passou a somar quatro pontos no topo do grupo e em igualdade com o River, que empatou a zero com o Monterrey, em Los Angeles, com quase 60 mil adeptos a puxarem pelos mexicanos no Rose Bowl.

Já no Grupo F, O Mamelodi esteve perto de ser goleado pelo Borussia Dortmund, mas acabou por dificultar a vida aos germânicos (4-3), que passaram a liderar o agrupamento em conjunto com o Fluminense, que bateu por 4-2 o Ulsan, com os sul-coreanos a ficarem também eliminados.

Em Cincinnati, o emblema sul-africano até esteve em vantagem, chegou a estar a perder por 4-1, mas equilibrou o resultado até final e até sonhou com o empate.

Depois do triunfo sobre o Ulsan (1-0), na primeira ronda, a equipa do português Miguel Cardoso surpreendeu os 14 mil adeptos presentes nas bancadas do TQL Stadium quando o brasileiro Luís Ribeiro abriu a contagem, aos 11 minutos.

Super favorito para esta partida, o Borussia Dortmund comprovou esse estatuto ainda durante a primeira, com Nmecha, aos 16 minutos, e o guineense Guirassy, aos 34, a reverterem o resultado, com o inglês Jobe Bellingham a estrear-se a marcar pelo seu novo clube, aos 45.

O autogolo de Mudau, aos 59 minutos, deixou o resultado em goleada para os germânicos, mas o Mamelodi teve uma recuperação inesperada, com Rayners, aos 62, e Mothiba, aos 90, a colocarem o marcador em 4-3 e a deixarem os alemães bem nervosos nos instantes finais.

No MetLife Stadium, em Nova Jérsia o Ulsan ainda tentou fugir à eliminação, e até esteve em vantagem, mas o Fluminense, com o colombiano Jhon Arias em 'grande' chegou ao triunfo.

Arias, de livre direto, fez um grande golo logo aos 27 minutos, mas os sul-coreanos deram a volta ainda na primeira parte por Lee Jin-hyun, aos 37, e Um Wong-Sang, aos 45+3.

A segunda parte foi toda dos brasileiros e o resultado até podia ter sido mais dilatado, com Nonato, aos 66 minutos, Freytes, aos 83, e Keno, aos 90+2, a marcarem no domínio 'canarinho'.

LG /APL

Lusa/fim