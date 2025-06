Oliveira, que foi o melhor representante da Yamaha, cortou a meta a 26,123 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) na segunda posição, a 1,942 segundos, com o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,136.

Com estes resultados, Marc Márquez, que somou a 93.ª vitória em todas as categorias, tem, agora, 270 pontos, mais 40 do que o segundo classificado, o seu irmão Alex. Miguel Oliveira tem seis pontos.

