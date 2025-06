Kökçü diz que perdeu o controlo e afasta problemas com Lage

Redação, 22 jun 2025 (Lusa) -- O médio turco Orkun Kökçü afirmou no sábado que perdeu o controlo quando foi substituído no encontro do Benfica com o Auckland City (6-0), no Mundial de clubes de futebol, e afastou qualquer problema com o treinador.