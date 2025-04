Localizado no centro-norte da Polónia, o projeto está totalmente operacional, sendo composto por 16 turbinas, com uma capacidade total instalada de 83,2 megawatts (MW), detalha a empresa em comunicado.

"O parque eólico de Pelplin é uma demonstração clara da nossa capacidade de executar e entregar ativos de grande escala que são atrativos e valorizados pelo mercado", comentou o presidente executivo (CEO) do Grupo Greenvolt, João Manso Neto.

Para o gestor, a aquisição da central pela empresa do Grupo Enea "confirma isso mesmo e está alinhada com a estratégia de vender uma parte significativa dos ativos da Greenvolt nas fases "Ready to Build" - em português "pronto para construção" -, dependendo do potencial de retorno", acrescentou.

Por sua vez, para alcançar os seus objetivos estratégicos até 2035, o Grupo Enea destinará cerca de 25 mil milhões de euros, dos quais a maioria será investida no desenvolvimento de fontes de energia renovável, sistemas de armazenamento de energia e modernização das redes de distribuição.

"Este investimento está totalmente alinhado com o nosso compromisso com o desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis e verdes, que são a base da nossa estratégia de longo prazo. O parque eólico, adquirido à Greenvolt Power, é uma adição valiosa ao nosso portfólio de energia renovável, que apoiará o setor de energia renovável na Polónia e fortalecerá o papel da Enea na transformação deste mercado energético", indicou Bartosz Krysta, membro do Conselho de Administração para Assuntos Comerciais, da Enea.

No segmento de projetos de grande escala, o Grupo Greenvolt tem um portfólio de 10,9 GW em 17 países, prosseguindo uma estratégia de rotação de ativos através da alienação de 70--80% dos mesmos.

Na Polónia, onde a produtora de energia opera há cerca de 18 anos através da agora designada Greenvolt Power, o portfólio inclui 706 MW de energia eólica, 1.581 MW de energia solar e 1.760 MW de armazenamento de energia.

No final de 2024, lançou também a Greenvolt Next Polska, com foco na implementação de soluções de energia renovável descentralizada para autoconsumo, eficiência energética, armazenamento solar e mobilidade elétrica no mercado empresarial e corporativo.

SCR // MSF

Lusa/Fim