Aeroporto de Sanaa, no Iémen, suspende todas as operações por tempo indeterminado

Sanaa 07 mai 2025 (Lusa) - O aeroporto internacional de Sanaa, no Iémen, suspendeu hoje todas as operações por tempo indeterminado após o bombardeamento israelita de terça-feira, que causou danos na infraestrutura, disse o diretor do aeroporto.