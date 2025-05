Depois do comício do início da noite em Évora, a caravana do PS seguiu para Portalegre para um outro comício noturno, ao ar livre, no qual Pedro Nuno Santos aproveitou para responder ao primeiro-ministro, que tinha criticado, precisamente em Évora, os seus adversários que só falam mal e aparecem "todos os dias zangados".

"Luís Montenegro dizia aí num comício hoje que eu estou zangado com os sucessos do país. Fique já claro, eu não estou nem zangado com o país, muito menos com os sucessos dos portugueses. Mas estou zangado com os resultados da incompetência do Governo liderado por Luís Montenegro", respondeu.

O secretário-geral do PS questionou "de que sucesso fala Luís Montenegro", elencando depois aquilo que considerou serem as áreas em que o Governo da AD falhou, como a economia e a saúde.

"De que sucesso? Para quem é que Luís Montenegro está a falar quando diz que nós estamos zangados com o sucesso? Não. Luís Montenegro falhou. E um ano foi suficiente para percebermos que o governo é incompetente", criticou.

Pedro Nuno Santos voltou a falar diretamente para Luís Montenegro, acusando-o de "desconhecimento sobre a realidade dos pensionistas" e referiu-se a uma reportagem sobre a campanha que viu hoje com uma interação do líder da AD sobre comparticipação de medicamentos.

"Até ao momento atual acho que o Luís Montenegro não percebeu o que a senhora lhe disse. Porque o Luís Montenegro, se calhar, está mesmo convencido de que garantiu a comparticipação a 100% dos medicamentos para todos os pensionistas", disse.

O líder socialista disse: "caro Luís Montenegro, a maioria esmagadora dos pensionistas, mesmo aqueles que têm pensões baixas, não têm comparticipação nos medicamentos".

JF/PLI // JPS

Lusa/fim