O Governo timorense aprovou na terça-feira uma proposta de Orçamento do Estado para 2025 de 2,6 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 650 milhões de dólares (cerca de 581 milhões de euros) em relação ao proposto em 2024.

"Em 2024, prevê-se que o PIB [Produto Interno Bruto] aumente para 3,7%. Estas previsões pressupõem uma forte execução da despesa pública no último trimestre do ano e um desenvolvimento contínuo no setor privado, impulsionado pelo aumento da atividade pública e pela chegada de turistas", afirma o Ministério das Finanças no relatório, hoje divulgado.

Timor-Leste registou nos primeiros seis meses do ano um aumento de 27% no número de turistas.

Em relação à execução orçamental, apesar de ter sido "particularmente pobre" até junho, o Ministério das Finanças timorense salienta que nos "últimos meses assistiu-se a um grande aumento da execução de despesas do capital de desenvolvimento", relacionadas com a visita do Papa em setembro.

"A execução governamental deverá registar novos aumentos no último trimestre do ano", refere o ministério.

O relatório indica também um aumento de 4% das importações relacionadas com o consumo nos dois primeiros trimestres do ano, mas que a falta de inquéritos ao consumo das famílias é uma das "principais fontes de incerteza na projeção do crescimento".

"Se o consumo das famílias for inferior em um ponto percentual à atual previsão, o crescimento do PIB poderá em 2024 descer para 3%", salienta o ministério.

Para 2025, o Governo projeta um crescimento do PIB de 4,1%, suportado pelo esperado "grande aumento da despesa pública" e pelo aumento do consumo das famílias, apoiado pela subida, em cerca de 30%, das despesas com os principais programas de bem-estar, incluindo Segurança Social, subsídio da Bolsa Mãe e fundo de apoio aos veteranos.

"Estas transferências representam um aumento significativo do rendimento disponível para os beneficiários, o que é suscetível de fazer subir o consumo das famílias", afirma o ministério.

A instalação do cabo de fibra ótica, segundo o Governo timorense, "deverá também impulsionar o crescimento económico em 2025", porque vai permitir que "todos os setores da economia funcionem de forma mais eficiente" e o "desenvolvimento de novas indústrias".

De acordo com o relatório, o crescimento económico em 2025 deverá também subir devido a uma execução orçamental mais elevada do capital de desenvolvimento, que deverá "lançar as bases para o crescimento futuro do setor privado a médio prazo".

Em relação à inflação, o Governo prevê que seja de 3% em 2024, uma redução de mais de cinco pontos percentuais em relação a 2023.

A queda da inflação está relacionada com a redução do valor de direitos de importação e com a descida de impostos sobre o açúcar, bem com a alteração dos preços internacionais dos géneros alimentícios.

Para 2025, a previsão é a de que a inflação se situe nos 2,2%.

