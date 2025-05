Além do novo terminal de passageiros, que vai incluir duas mangas de embarque de passageiros, a obra vai também reabilitar e expandir a pista do principal aeroporto do país de 1.850 metros para 2.150.

"O desenvolvimento de infraestruturas é vital para o desenvolvimento nacional, para uma economia dinâmica e produtiva, para a criação de emprego e para a consolidação das instituições em todo o nosso território", afirmou o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, na cerimónia, no aeroporto.

Segundo o líder timorense, a modernização do aeroporto internacional Presidente Nicolau Lobato vai garantir um corredor de ligação de "Díli às capitais da região e integrem Timor-Leste de forma mais eficaz nos sistemas regionais e globais" e reforçar a posição do país na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O projeto vai ser financiado através de um empréstimo ao Banco Asiático de Desenvolvimento, com apoio dos governos do Japão e da Austrália, bem como pelo Estado timorense, através do orçamento de Estado.

O ministro dos Transportes e Comunicações timorense, Miguel Manetelu, disse que a cerimónia de hoje "marca uma etapa crítica" da fase de implementação, que vai exigir "disciplina, forte coordenação setorial e compromisso coletivo com a qualidade e transparência".

"Acredito que com o apoio de todas as partes interessadas iremos implementar este aeroporto de acordo com os padrões que Timor-Leste merece para benefício das gerações presentes e futuras", acrescentou o ministro.

MSE // JMC

Lusa/Fim