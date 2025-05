O Paquistão é um "amigo inabalável", disse Wang Yi, num comunicado divulgado no final de uma reunião em Pequim com o homólogo paquistanês, Mohammad Ishaq Dar, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Paquistão e a Índia, ambos com armas nucleares, estiveram à beira de uma nova guerra entre 06 e 10 de maio, no confronto militar mais grave entre os dois países asiáticos desde 1999.

Islamabade afirmou que os caças da força aérea paquistanesa, construídos pela China, abateram vários aviões indianos.

Wang disse que a China vai reforçar a parceria com o Paquistão "em todos os domínios estratégicos".

Na noite de 06 para 07 de maio, a Índia disparou mísseis contra locais no Paquistão que, segundo Nova Deli, abrigavam membros do grupo extremista suspeito do ataque que matou 26 pessoas em 22 de abril, na Caxemira indiana.

O Paquistão, que negou qualquer responsabilidade pelo ataque, retaliou imediatamente.

Durante quatro dias, os dois exércitos trocaram fogo de artilharia, ataques com mísseis e ataques com drones, alimentando sérios receios de um agravamento do conflito entre os dois países rivais.

Para surpresa geral, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo imediato em 10 de maio, imediatamente confirmado pelos dois beligerantes.

A Índia e o Paquistão disputam a soberania de todo o território de Caxemira desde a sangrenta divisão aquando da independência, em 1947.

O Paquistão representa cerca de 63% das exportações de armas chinesas, de acordo com o Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (Sipri).

A Índia participa com a China em várias organizações internacionais, como grupo BRICS, que junta também o Brasil, a Rússia e a África do Sul.

