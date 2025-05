"O [censo] vai permitir determinar efetivamente quanta população infantil temos, quanta população jovem, adulta e na terceira idade temos, portanto, o censo populacional vai-nos permitir falar com certeza sobre o processo de desenvolvimento e também vai permitir que planifiquemos de forma melhor as diferentes dinâmicas e diferentes necessidades que as populações tem em relação ao nosso país", declarou o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, no final de uma reunião do executivo, em Maputo.

Segundo o responsável, o censo populacional de 2027 vai ser realizado pela primeira vez totalmente com meios eletrónicos, e o Governo avança que os resultados serão conhecidos em seis meses.

"Moçambique adotou de 10 em 10 anos fazer o censo populacional para compreender as dinâmicas populacionais territoriais que ocorrem para compreender quem somos, onde estamos, como estamos e onde cada um está de facto, para depois, com os resultados que isto nos vai dar, permitir que o Governo defina melhores políticas", acrescentou Impissa.

O censo "vai ajudar a melhor planificar para resolver os problemas das populações", insistiu.

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) estima em 34 milhões a população moçambicana em 2025, contra 27,1 milhões no último censo, realizado em 2017.

