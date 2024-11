Numa intervenção antes de um almoço com a comunidade lusa em São Paulo na Casa de Portugal, em que recebeu a comenda da Ordem do Mérito do Infante Dom Henrique, Montenegro detalhou o anúncio que já tinha feito na segunda-feira, à margem da cimeira do G20 no Rio de Janeiro, sobre a realização desta reunião bilateral entre Brasil e Portugal.

"Nós vamos realizar no próximo mês de fevereiro uma cimeira aqui no Brasil, no caso em Brasília. Vai haver uma visita de Estado do Presidente da República, também associada a esse momento, eu próprio estarei cá e estamos a trabalhar para promover um encontro económico que junte os nossos representantes da comunidade, os nossos empresários e também aqueles e aquelas empresas brasileiras que olham para Portugal como uma terra de oportunidade", disse.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro adiantou depois as datas desses encontros: para 19 de fevereiro está prevista a cimeira bilateral, em Brasília, e para dia 20 o fórum empresarial entre os dois países em São Paulo.

