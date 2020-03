Governo moçambicano prevê crescimento médio do PIB de 5,5% nos próximos cinco anos

O Governo moçambicano prevê que a economia do país chegue a 2024 com uma taxa de crescimento médio de 5,5%, contra 2,2% em 2019, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG), consultado hoje pela Lusa.

