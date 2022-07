Ocante da Silva falava durante a abertura de um seminário de formação e capacitação de inspetores de segurança da aviação civil guineense.

"A situação de degradação generalizada das infraestruturas aeroportuárias do aeroporto Osvaldo Vieira de Bissau constitui, de facto, um risco e uma ameaça da segurança da aviação civil nacional, sub-regional e internacional", defendeu o governante.

O ministro dos Transportes e Comunicações referiu que aquela situação tem estado a agravar a segurança do aeroporto e a impedir a conformidade daquelas infraestruturas com as recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional.

Aristides Ocante da Silva disse ainda que a Guiné-Bissau tem sido palco, nos últimos anos, de diversas auditorias e que têm constatado lacunas no único aeroporto internacional do país.

Para contrariar a situação, o ministro afirmou que o atual Governo solicitou apoios de vários parceiros e que têm estado a responder, ao mesmo tempo que disponibilizou recursos para a melhoria dos serviços do aeroporto.

O responsável revelou que o Governo mobilizou cerca de quatro mil milhões de francos CFA (cerca de seis milhões de euros) para custear obras de reabilitação e melhoria da pista de aterragem, compra de aparelhos de RX e câmaras de vigilância, entre outros equipamentos.

MB // VM

Lusa/Fim