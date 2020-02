Governo francês diz que Huawei não será excluída em França O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, afirmou hoje que a Huawei não será excluída do mercado 5G em França, avisando que haverá "restrições" para proteger os "interesses de soberania" do país. economia Lusa economia/governo-frances-diz-que-huawei-nao-sera_5e4534303555ec1271451f1f





"A Huawei não será descartada do 5G (quinta geração móvel) em França", disse Le Maire, que falava à rádio Monte Carlo (RMC/BFMTV, quatro dias após um aviso de Pequim contra possíveis medidas discriminatórias contra o país.

"É perfeitamente compreensível que possa num momento ou noutro privilegiar um operador europeu", mas "se a Huawei tiver uma melhor oferta a apresentar num momento ou noutro do ponto de vista técnico, do ponto de vista do preço, poderá ter acesso ao 5G em França", disse o governante.

"Se houver instalações críticas, instalações militares, zonas nucleares próximas, colocaremos um certo número de restrições para proteger os nossos interesses ao nível da soberania", prosseguiu o ministro.

Na quarta-feira, as autoridades norte-americanas citadas pelo Wall Street Journal disseram que a Huawei está a ser forçada pelo governo chinês a instalar vias de acesso secretas ('black doors') nas redes móveis com o objetivo de espiarem.

A Huawei, por sua vez, rejeitou as acusações, dizendo que se trata de uma "cortina de fumaça" que "ignora qualquer lógica comummente aceite na área de segurança cibernética".

