Esta série de reuniões sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023 foi transmitida à agência Lusa por fonte do executivo, que nada referiu sobre a eventual extensão destes encontros às forças políticas à direita do PS: PSD, Chega e Iniciativa Liberal.

"A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, tem marcadas reuniões com representantes do PAN, Livre, Bloco de Esquerda e PCP sobre o Orçamento do Estado para 2023. O objetivo é manter e reforçar as vias para um diálogo constante, construtivo e aberto em todos os principais dossiês governativos", adiantou fonte do Governo.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, revelou à agência Lusa que o grupo parlamentar comunista e o Governo reuniram-se na quarta-feira, na Assembleia da República, a propósito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Em entrevista à agência Lusa, que vai ser divulgada durante o fim de semana, Jerónimo de Sousa revelou que houve uma "reunião informal" entre o executivo socialista e os deputados comunistas na quarta-feira.

No entanto, o secretário-geral do PCP não avançou o que é que foi discutido.

O PAN confirmou à Lusa uma reunião hoje com o Governo, a primeira de conjunto de um "reuniões setoriais" sobre a proposta orçamental.

A proposta de Orçamento do Estado foi apresentada no passado dia 10 pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, sendo debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27. A votação final global do diploma está agendada para 25 de novembro.

