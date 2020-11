A nova projeção consta no Boletim Macrofiscal, divulgado pelo Ministério da Economia, e baseia-se, sobretudo, em indicadores do Banco Central brasileiro que mostraram significativa melhoria da atividade económica no terceiro trimestre do ano.

Para 2021, o Ministério da Economia previu que o "ímpeto" vai continuar e ratificou suas projeções de que o PIB brasileiro deve crescer 3,2% em função da recuperação da economia local e do "cenário global".

O Índice de Atividade Económica do Banco Central (IBC-Br), que é considerado uma medida prévia do comportamento do PIB, registou crescimento de 9,47% no terceiro trimestre, resultado que foi atribuído à reabertura que se seguiu às medidas de isolamento social impostas na pandemia de covid-19.

O PIB brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro devido ao impacto do novo coronavírus, e as projeções de alguns organismos internacionais chegavam a prever uma contração de até 10% da economia para este ano.

No entanto, essas projeções foram gradativamente revistas e agora tanto o Governo brasileiro quanto o mercado financeiro calculam que, embora a economia vá entrar em colapso neste ano, a queda será bem menor do que a projeção inicial.

O Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia também reviu as projeções para a inflação de 2020, que passou de 1,8% para 3,1%, e para 2021, que passou de 2,9% para 3,2%.

Nesse contexto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou que, apesar das pressões do setor de alimentos nos últimos meses, a inflação segue sob controlo e dentro das metas estabelecidas para este ano.

