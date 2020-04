Governo diz que só emite garantias se tiver certeza de reembolso O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, disse hoje que o Governo só vai prestar garantias ao financiamento de empresas públicas que assegurarem o reembolso dos empréstimos, para evitar situações de incumprimento que aconteceram no passado. economia Lusa economia/governo-diz-que-so-emite-garantias-se-tiver_5e908fd23ed6aa3189ffa552





"É preciso que se prove que o projeto [empresarial] que está sendo financiado é viável e tem capacidade para reembolsar o crédito", declarou Adriano Maleiane, respondendo a perguntas dos deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR) de Moçambique.

As condições em que o executivo moçambicano avaliza o endividamento de empresas públicas centraram a audição parlamentar com Adriano Maleiane, com os deputados preocupados em assegurar que não se vão repetir situações como a das dívidas ocultas.