Esta medida integra o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou hoje, visando a mitigação do impacto do aumento do custo de vida no rendimento, e cujo valor ascende a 2,4 mil milhões de euros.

António Costa, que antes de divulgar publicamente as medidas foi a Belém apresentá-las ao Presidente da República, sublinhou que este novo pacote de apoios foi delineado tendo em conta o "brutal aumento da inflação que atinge duramente o poder de compra das famílias".

Este novo pacote vai somar-se aos 1,6 mil milhões de euros de apoios que já foram concedidos desde o início deste ano.

