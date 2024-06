Nicolau Santos falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição da entidade.

"Penso que com os valores que temos não conseguimos continuar a manter oito canais de televisão e sete canais de rádio, com aumentos dos trabalhadores todos os anos, além dos encargos com a compra de equipamentos", entre outros, disse o presidente da RTP.

"Gostávamos de ter uma CAV que fosse atualizada em termos de inflação", rematou o gestor.

Sobre o Projeto Estratégico, Nicolau Santos referiu que o objetivo é "conseguir a transição digital da empresa".

Isso "implica uma reorganização interna da empresa", como também a requalificação do perfil dos profissionais e tem implicações ao nível de financiamentos.

ALU // JNM

Lusa/Fim