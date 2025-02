A Kassai foi criada pela Gemcorp para mobilizar recursos nacionais e internacionais que financiem o crescimento da economia angolana, "através do investimento em ativos, projetos e oportunidades estratégicas, e da dinamização do mercado de capitais e da avaliação da necessidade de capital que apoie o seu crescimento", pode ler-se num comunicado.

A nomeação de Walter Pacheco e o lançamento da Kassai "marcam um passo importante para a consolidação da estratégia do Grupo Gemcorp em Angola", sublinha a empresa, que pretende ser "um operador relevante no mercado de capitais do país".

O presidente executivo do grupo Gemcorp, Atanas Bostandjiev, realça na mesma nota que a "Kassai vai complementar e fortalecer o trabalho feito pela Gemcorp Angola nos últimos dez anos, período em que contribui significativamente para o desenvolvimento social e económico do país".

A Gemcorp está envolvida na construção da refinaria de Cabinda (através da Gemcorp Holdings), sendo a principal acionista, e está a apoiar o Governo angolano nas negociações de um financiamento de dois mil milhões de dólares (1,92 mil milhões de euros), noticiou o Jornal de Negócios na semana passada.

A Gemcorp tem financiado o Estado angolano, desde 2015, com vários créditos e Angola representa uma parte significativa do fluxo de receitas do fundo.

