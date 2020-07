Fundação Galp doa luvas e ventiladores ao Ministério da Saúde de Moçambique

Maputo, 29 jul 2020 (Lusa)- A Fundação Galp doou hoje dez mil luvas, dois ventiladores e igual número de monitores de sinais vitais ao Ministério da Saúde de Moçambique, no âmbito do apoio no combate à covid-19 no país, anunciou hoje a entidade.