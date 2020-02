França quer tratar segurança marítima com Moçambique "numa lógica de vizinhos" A França comprometeu-se hoje a tratar de assuntos de segurança marítima com Moçambique "numa lógica de vizinhos", disse o ministro francês para a Europa e Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, em Maputo. economia Lusa economia/franca-quer-tratar-seguranca-maritima-com_5e5030e9f0a7d51282a57d6c





A vizinhança diz respeito à jurisdição francesa sobre diversas ilhas do canal de Moçambique, no oceano Índico, que fazem da segurança um dos "desafios comuns", como referiu o governante.

Os ataques armados em Cabo Delgado, Norte do país, onde a petrolífera francesa Total constrói um megaprojeto de exploração de gás natural, também foram abordados no encontro que manteve esta tarde com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.