FMI perdoa dívida de quase 15 milhões de dólares a Moçambique A organização não-governamental (ONG) Comité para o Jubileu da Dívida calculou hoje que Moçambique receba quase 15 milhões de dólares em perdão de dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) nos próximos seis meses.





De acordo com esta organização, o cálculo desta verba resulta "dos detalhes relativos aos pagamentos individuais disponíveis no 'site' do FMI e assume que todos os pagamentos entre 14 de abril e 14 de outubro serão cancelados".

Na nota enviada à Lusa, os analistas desta ONG dedicada à defesa da sustentabilidade da dívida dos países em desenvolvimento aplaudem a iniciativa do FMI sobre o perdão de dívida, mas acrescentam que devia ter ido mais longe dado o seu poder financeiro.