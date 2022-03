"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em comunicado de 09 de março de 2022, a agência de notação financeira Fitch Ratings reviu em alta o 'Outlook '(perspetiva) da notação de risco do Banco Montepio ('LongTerm Issuer Default Rating' (IDR))", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a instituição bancária, "a revisão em alta do 'Outlook' reflete os progressos significativos do Banco Montepio na redução dos ativos não produtivos e a expectativa de que esta tendência se mantenha no futuro", assim como "o reforço dos rácios de capital para níveis acima dos requisitos regulamentares".

Adicionalmente, traduz "o cumprimento com sucesso dos objetivos do plano de ajustamento operacional, nomeadamente no que diz respeito à otimização da rede de balcões e do quadro de pessoal, que irão contribuir para uma melhoria da rendibilidade e eficiência a partir do corrente ano".

