"A Fitch Ratings alterou o 'outlook' do Banco Comercial Português (BCP) de negativo para estável e reafirmou o 'rating' IDR em 'BB'", anunciou, em comunicado, a agência.

A revisão do 'outlook' tem em conta a "resiliência e qualidade" dos ativos do banco, bem como a rentabilidade do BCP desde o início da pandemia de covid-19, justificou a agência de notação, acrescentando esperar que o banco seja capaz de gerar um lucro pré-imparidades capaz de absorver futuros encargos com as pressões descendentes na qualidade dos ativos em Portugal.

Por outro lado, esta alteração considera que os riscos de curto-prazo para as perspetivas económicas de Portugal melhoraram.

