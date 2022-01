"Todos os eventos de moda e acessórios foram transferidos para março para atender os operadores de todo o mundo da melhor maneira possível e oferecer a mais compradores a oportunidade de participar", lê-se num comunicado divulgado hoje pelos promotores.

Inicialmente agendada para os dias 20 a 22 de fevereiro, a MICAM Milano foi adiada para de 13 a 15 de março, assim como a feira internacional de artigos de couro e acessórios MIPEL (onde participará a portuguesa Malas Peixoto Soares) e o evento de moda 'haut-à-porter' The One Milano, que decorrem em paralelo, também no centro de exposições Fiera Milano.

Já o Homi Fashion&Jewels Exhibition, o evento dedicado à joalharia e acessórios, irá sobrepor-se parcialmente a estas datas, estando prevista a sua realização de 11 a 14 de março, no mesmo local.

Segundo a organização, "estas novas datas, solicitadas pelo mercado e pelos operadores do setor, visam sobretudo criar uma plataforma que reúna todo o sistema de moda e oferecer ao público internacional de visitantes profissionais uma única e grande oportunidade de negócios num momento de maior serenidade".

"Cientes de que os desfiles físicos são indispensáveis no negócio da moda, os organizadores decidiram por unanimidade remarcar os eventos, de acordo com o mote #BetterTogether [adotado nesta edição] e, sobretudo, com as necessidades do mercado", acrescenta.

Conforme salienta a organização, "nestas novas datas o mundo da moda e acessórios poderá destacar o espírito criativo de muitas empresas, cujas coleções continuam a oferecer os mais altos padrões de excelência, num evento que mostra a enorme qualidade existente em Itália e as propostas internacionais mais interessantes no mercado".

"Um 'mix' vencedor que -- remata - atrairá operadores qualificados num clima de renovado entusiasmo".

De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), Portugal estará representado por 40 empresas nesta edição da MICAM, um crescimento de 17% face à edição anterior. Na MIPEL marcarão presença as Malas Peixoto Soares.

A feira mantém o formato de três dias e apresentará as propostas para o próximo outono-inverno 2022-2023. O horário será alargado (até às 19:00 nos primeiros dois dias do evento e até às 18:00 no terceiro dia).

O presidente da Assocalzaturifici (associação italiana da indústria de calçado) e da MICAM, Siro Badon, avança que, nesta edição, a feira terá uma maior oferta de produtos: "A próxima edição da MICAM estará de volta para dar um novo impulso ao mercado, graças à sua ampla oferta", afirmou.

Na edição de setembro, a feira voltará ao formato normal de quatro dias, tendo realização prevista para de 18 a 21 de setembro de 2022.

