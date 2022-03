"Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, com subidas das taxas de juro superiores a 25 pontos base, numa ou em várias reuniões, é o que faremos, disse Powell ao intervir na conferência anual da National Association for Business Economics (NABE).

Na passada quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) aprovou uma subida das suas taxas de juro, pela primeira vez desde 2018, com o objetivo de travar a inflação. A primeira subida foi de 25 pontos base, um aumento considerado moderado, e a taxa dos fundos federais ficou entre 0,25% e 0,50%.

A maioria dos membros do comité de política monetária da Fed quer que as taxas fiquem perto de 1,75% no final deste ano, o que implica várias subidas, talvez mesmo uma em cada reunião.

Mas "se determinarmos que devemos ir além" da medida considerada neutra de 2 ou 2,5%, "também o faremos", disse o presidente da Fed.

Na reunião da semana passada, a Fed também reviu em alta as previsões de inflação, que passaram para 4,3%, muito acima do que era esperado em dezembro.

