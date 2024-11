A Fed sinaliza, no comunicado divulgado após a reunião de dois dias, que os indicadores recentes "sugerem que a actividade económica continuou a expandir-se a um ritmo sólido" e que, desde o início do ano, "as condições do mercado de trabalho melhoraram em geral e a taxa de desemprego aumentou, mas permanece baixa".

"A inflação registou progressos em direção ao objetivo de 2%", aponta, mas "permanece algo elevada".

Assim, o Comité de Política Monetária da Fed (FOMC, na sigla em inglês) decidiu baixar o intervalo da taxa diretora 25 pontos base para 4,5% a 4,75%.

Esta decisão chega depois das eleições presidenciais realizadas na terça-feira terem resultado no regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

