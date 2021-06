A sessão de hoje decorreu enquanto o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, era ouvido no Congresso sobre a resposta do banco central à crise sanitária e o seu sentido mudou depois de a audição ter começado.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq ganhou 0,79%, para uns inéditos 14.253,27 pontos, o S&P 500 subiu 0,51%, para as 4.246,44 unidades, a escassos pontos do seu recorde, e o Dow Jones acabou em 33.945,58 pontos.

"Ele (Powell) não atiçou as inquietações quanto à subida das taxas de juro de referência", sintetizou Patrick O'Hare de Briefing.com.

Um vento de pânico foi sentido no mercado bolsista na semana passada, depois da reunião do comité de política monetária da Fed, onde as previsões de inflação nos EUA foram revistas em alta.

Segundo O'Hare, os investidores acabaram por perceber que "talvez tivessem reagido em excesso ao tom menos acomodatício (da Fed) na semana passada".

A praça bolsista também beneficiou da inversão da cotação da bitcoin, que recuperou da parte da tarde, depois de ter caído abaixo dos 30 mil dólares pela primeira vez desde o final de janeiro.

Esta moeda digital está a sofrer desde o início da semana com a ação do governo chinês, que procura controlar um mercado descentralizado. Depois de almoço, a bitcoin tinha recuperado para os 32.600 dólares.

Entre os valores do dia, a Alphabet, 'holding' da Google, avançou 0,43%. Isto no dia em que a Comissão Europeia anunciou a abertura de um inquérito contra a Google por práticas anticoncorrenciais nas tecnologias de exibição de publicidade em linha, duas semanas depois de o governo francês ter anunciado sanções contra este conglomerado da internet.

Nos indicadores económicos, mencione-se a baixa, de 0,9% das vendas de casas em segunda mão nos EUA, em maio, pelo quarto mês consecutivo.

No mercado obrigacionista, o rendimento do título da dívida pública dos EUA a 10 anos baixou para 1,46%, dos 1,48% da véspera.

RN // PDF

Lusa/Fim