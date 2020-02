Exportações aumentam 5,4% e importações crescem 1,2% em dezembro -- INE As exportações de bens aumentaram 5,4% e as importações subiram 1,2% em dezembro de 2019, face ao mesmo mês de 2018, em termos nominais, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). economia Lusa economia/exportacoes-aumentam-5-4-e-importacoes_5e3d50b0f000f412c3ae5ce5





Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional hoje divulgadas, "em dezembro de 2019, as exportações e as importações de bens registaram subidas homólogas nominais de 5,4% e 1,2%, respetivamente (+8,4% e +1,0% em novembro de 2019, pela mesma ordem)".

Nas exportações, o INE destaca o acréscimo dos combustíveis e lubrificantes, que subiram 38,5%, essencialmente nos produtos transformados e principalmente para Marrocos.

Por outro lado, observou-se um decréscimo acentuado nas exportações de automóveis para transporte de passageiros, que caiu 26,2%, "neste último caso em resultado da elevada exportação registada em dezembro de 2018, após o desbloqueio da saída destes bens do porto de Setúbal".

O aumento nas importações provenientes de Espanha é o que mais se destaca (+6,2%), segundo o INE, principalmente na categoria de bens de consumo.

O INE realça ainda que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 2,8% e as importações subiram 0,9% (em novembro tinham subido 5,9% e 2,6%).

Já o défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 165 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1.425 milhões de euros em dezembro de 2019.

Quando se exclui os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial regista um saldo negativo de 1.195 milhões de euros no mês em análise, correspondendo a uma diminuição do défice de 64 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2018.

Numa análise por trimestre, em outubro, novembro e dezembro de 2019 as exportações e as importações aumentaram 7,5% e 3,0%, respetivamente, face ao 4.º trimestre de 2018 (+7,3% e +6,5%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em novembro de 2019), refere o Instituto.

No conjunto do ano de 2019 as exportações e as importações de bens aumentaram 3,6% e 6,6%, respetivamente (+5,1% e +8,1% em 2018), tendo o défice da balança comercial de bens aumentado 2.842 milhões de euros.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em 2019 as exportações e as importações cresceram respetivamente 4,5% e 7,4% (+5,3% e +7,8% em 2018).

