"Há três aspetos únicos na exploração de gás em Moçambique, que são o facto de o país estar no meio do mapa e ser ideal para exportar para a Ásia e para a Europa, ter uma grande concentração de reservas num raio geográfico pequeno e não estar alinhado com nenhuma jurisdição política, podendo, por isso, vender para todos os países", disse Paul Taylor.

Num 'webinar' sobre a exploração de gás natural em Moçambique, o responsável do Standard Bank pelo departamento dos investimentos em petróleo e gás lembrou que "Moçambique está apenas quatro níveis abaixo da África do Sul em termos do 'rating' atribuído pela Standard & Poor's" e mostrou-se esperançado que haja bons desenvolvimentos neste setor no segundo semestre deste ano.

Sobre as principais ameaças ao projeto, Taylor enumerou a pandemia da covid-19 e os ataques armados no norte do país, mas considerou que a propagação da covid-19 "está controlada" e admitiu ser mais difícil o combate aos grupos armados.

"É uma questão multifacetada, complexa, envolve fundamentalismo religioso, contrabando de heroína, isolamento da província, mas está a ser combatido não só pelo país, mas pela região, de forma consistente e coerente, mas não vai desaparecer de um dia para o outro", afirmou.

Certo é que, na opinião de Paul Taylor, "o investimento de 125 mil milhões de dólares [115 mil milhões de euros] até meados desta década pode levar a um desenvolvimento enorme e sustentável no país".

A conferência virtual organizada pela Africa Oil Week, uma organização de promoção de eventos e investimentos em África, contou ainda com a participação de representantes do Banco de Exportações dos Estados Unidos e das consultoras Global Platts e Deloitte.

