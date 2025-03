De acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações feitas pelo conjunto dos 20 países da área do euro somaram 232,6 mil milhões de euros (ME), mais 3,0% do que no mesmo mês de 2024.

As importações da zona euro de bens do resto do mundo, por seu lado, tiveram um aumento homólogo de 7,6% em janeiro.

O saldo da balança comercial externa de bens da UE, por outro lado, foi de um défice de 5,4 mil ME, face a um excedente homólogo de 6,7 mil ME.

O Eurostat indica que o bloco vendeu, em média, 208,7 mil ME de bens, um aumento anual de 4,4%, e importou 214,1 mil ME, mais 10,9% do que em janeiro de 2024.

Os Estados Undios, a China e o Reino Unido são os principais parceiros comerciais europeus, com a UE a registar défice nas trocas com Pequim e excedente com os outros dois países, estando o Brasil no décimo lugar da tabela.

