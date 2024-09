Assim, pelas 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1156 dólares, acima dos 1,1123 dólares registados na quarta-feira.

O euro recuou hoje em relação à libra e avançou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,1156 dólares.

A Fed decidiu cortar os juros em 50 pontos base, naquela que é a primeira descida desde 2020, segundo foi anunciado na quarta-feira.

"À luz do progresso na inflação e no equilíbrio dos riscos, o Comité decidiu reduzir o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais em 1/2 ponto percentual, para 4-3/4 [4,75%] a 5%", lê-se no comunicado da Fed, divulgado após a reunião de dois dias.

Este corte surge numa altura em que o Comité de Política Monetária da Fed (FOMC, na sigla em inglês) "ganhou mais confiança de que a inflação está a mover-se de forma sustentável em direção a 2% e avalia que os riscos para atingir as metas de emprego e inflação estão praticamente equilibrados".

Nesta reunião de setembro, foram também atualizadas as projeções, sendo que a taxa de desemprego esperada este ano foi revista em alta para 4,4%, face à projeção de 4% na última atualização em junho, e reduzida a perspetiva de inflação para 2,3%, de 2,6% anteriormente.

Já a economia norte-americana deverá crescer 2% este ano (abaixo dos 2,1% projetados em junho), bem como em 2025, segundo as previsões atualizadas.

Divisas.............hoje......quarta-feira

Euro/dólar.....1,1156...........1,1123

Euro/libra......0,83977........0,84216

Euro/iene.......159,50.........157,79

Dólar/iene.......142,97.........141,87

