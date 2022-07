Em comunicado, a EHTCV referiu que em 11 anos de atividade desenvolveu um conjunto de ações e realizações, que têm contribuído para um reconhecimento profundo do setor da formação profissional em Cabo Verde.

E em mais de uma década, indicou que colocou no mercado de trabalho cerca de 6.000 formandos, que se encontram em unidades de hotelaria e restauração de todas as ilhas de Cabo Verde, com especial destaque para as ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista.

"O sucesso da EHTCV está intimamente ligado a uma gestão sensata, à inovação, à transição digital e a parcerias estratégicas diversificadas tendo como objetivo posicioná-la entre as melhores escolas de hotelaria e turismo de África", traçou a escola, que iniciou hoje um retiro com os colaboradores para perspetivar os desafios para os próximos anos.

"O momento é desafiador e o espírito de equipa torna-se importante para o reforço da marca, onde todos os nossos colaboradores constituem um elemento fundamental no contributo ao setor da formação profissional e ao setor do turismo em Cabo Verde", sublinhou a mesma fonte, que também tem apostado na internacionalização.

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde foi inaugurada em 19 de julho de 2011 e tem capacidade para receber 300 formandos/ano em formação inicial e 450 em formação contínua.

A escola, cuja construção foi financiada em 7,46 milhões de euros pela cooperação luxemburguesa, disponibiliza cursos em áreas como organização e gestão de eventos, gestão de alimentos e bebidas, gestão da manutenção hoteleira, marketing de empresas turísticas e higiene e segurança alimentar.

Em 2013, foi certificada pela Associação Portuguesa de Certificação com a conformidade na implementação do sistema de autocontrolo da Higiene e Segurança Alimentar (HACCP), na preparação e confeção de produtos alimentares para o ensino em artes culinárias, restauração e 'catering'.

Em março de 2015, e financiada também pela cooperação luxemburguesa, no valor de 3,7 milhões de euros, foi inaugurada a residência estudantil da escola, com capacidade para acolher 150 formandos/ano.

RIPE // VM

Lusa/Fim