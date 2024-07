"Anualmente, elegemos um país africano e, nesta edição inaugural, o foco é em Cabo Verde, devido a boas práticas reveladas em vários domínios", anunciou hoje, em comunicado, o Grupo Internacional Afrodescendente (GIA), que promove a iniciativa.

O encontro pretende estimular "uma rede de empresários afrodescendentes, explorar oportunidades de negócio e investimento e destacar a importância da colaboração entre as comunidades" com raízes em África, onde quer que residam.

O programa de dois dias conta com o apoio do Governo cabo-verdiano e prevê reuniões e palestras sobre temas de liderança empresarial, além de momentos de convívio, no Hotel Tivoli Oriente.

O GIA pretende promover "eventos, iniciativas de capacitação e parcerias" para "promover o crescimento económico e a sustentabilidade das comunidades afrodescendentes".

