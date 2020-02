Empresa reabilita casas das famílias que cederam terreno à via férrea em Moçambique O Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLN) anunciou hoje o arranque de obras de reabilitação de cerca de 1.500 casas dos 74 reassentamentos criados pela construção de infraestruturas ferro-portuárias no norte de Moçambique. economia Lusa economia/empresa-reabilita-casas-das-familias-que_5e3c4495ecd62512786f3f0b





Os reassentamentos são os locais para onde foram transferidas as famílias que viviam nas zonas agora atravessadas pela linha férrea, entre as minas de carvão de Tete e o porto Índico de Nacala.

A reabilitação é feita em diálogo com as comunidades "para se assegurar a qualidade desejada", lê-se num comunicado do CLN.