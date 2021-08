A empresa brasileira informou também, em comunicado, que designou Rodrigo Modesto de Abreu para acumular interinamente suas funções atuais de diretor presidente com as funções de diretor de Finanças e Relações com Investidores, até que o Conselho de Administração delibere quanto à nomeação do novo diretor estatutário para os referidos cargos.

Camille Loyo Faria foi uma das responsáveis por estruturar o plano de separação em unidades produtivas da operadora de telefonia para venda em leilões judiciais.

Já Bernardo Kos Winik atuou fortemente na renovação comercial da Oi no âmbito da recuperação judicial.

No mesmo comunicado, a Oi informou que a saída de Kos Winik Bernardo faz parte de um plano de simplificação da companhia, "em movimentação alinhada com a esperada conclusão da alienação do negócio móvel e com o Plano Trianual divulgado recentemente com foco nas ofertas de fibra e transformação digital para clientes residenciais, empresariais e corporativos, as liderança dos segmentos Consumidor e Empresarial e Oi Soluções (B2B)".

A Oi iniciou um pedido de falência em 2016 para negociar as suas dívidas, que na altura somavam mais de 64 mil milhões de reais (cerca de 10,5 mil milhões de euros).

